Successo per la festa del decennale del Rotary a Montecarlo

MONTECARLO – «Una festa del Club, unito e solidale per un appuntamento che non vuole avere il senso della celebrazione ma invece essere lo stimolo verso nuovi traguardi da raggiungere uniti, così come fino ad oggi abbiamo fatto», così ha esordito il presidente Alessandro Pachetti soddisfatto a conclusione della serata del 18 aprile nella sede del Club alla Fondazione Lazzareschi a Porcari durante la quale, alla presenza di Giampaolo Ladu Governatore del distretto 20171 (sono qui in veste di amico del vostro Club), dei due PDG Paolo Margara e Gianfranco Pachetti, numerosi rotariani del Club di Lucca (in primis il Presidente Giancarlo Nolledi, accompagnato da Vittorio Armani, Alessandro Antonelli, Achille Dall’Aglio, Stefano Giurlani) e con il Club quasi al completo si è celebrato il decennale di Fondazione del Rotary Club Montecarlo Piana di Lucca.

Nell’occasione sono stati consegnati in segno di riconoscimento per il servizio svolto al Club i Paul Harris ai past President Giulia Pasquini, Girolamo Morelli, Umberto Sebastiano, Paola Girolami, Cristina Lazzareschi. Un Paul Harris è stato assegnato al pittore Pier Luigi Puccini che ha tra l’altro realizzato l’immagine del nuovo gagliardetto del Club, inaugurato proprio in questa significativa serata. Un elegante Catering come sempre gestito con professionalità dallo staff dello Stuzzichino, presente con i titolari Luca e Paola che ha fatto da cornice ad una serata riuscita e ricca di emozioni.,