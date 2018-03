Successo per il progetto ‘Innesti’ dell’Asl: 39 ‘diplomati’ a Castelnuovo

CASTELNUOVO GARFAGNANA – Un incontro per la verifica dello stato di attuazione del progetto “Innesti: una nuova linfa per la comunità” e per la consegna degli attestati dei corsi di formazione.

Si è svolto nei giorni scorsi nell’aula magna dell’ISI Simoni di Castelnuovo Garfagnana, alla presenza dell’assistente sociale referente del progetto per l’Azienda USL Toscana nord ovest, Maela Pedri, dei vari partner, dei soggetti beneficiari e dei loro familiari.

L’evento è stato particolarmente coinvolgente e tutti i presenti hanno espresso piena soddisfazione per come si sta portando avanti l’iniziativa.

Durante l’incontro è stato tra l’altro comunicato che, prossimamente, l’Azienda sanitaria e gli altri partner incontreranno il Centro per l’impiego della Valle del Serchio, le ditte già coinvolte nel progetto ed altre eventuali aziende del territorio, per sviluppare un dialogo costruttivo utile a proseguire esperienze formative, di tirocinio e, nei casi in cui è possibile, realizzare veri e propri inserimenti lavorativi.

“INNESTI” è un progetto della Zona Distretto Valle del Serchio relativo al percorso di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili, presentato nell’ambito del Fondo Sociale Europeo 2014-2020.

Il percorso è iniziato ai primi del 2017 e proseguirà intanto fino al mese di ottobre 2018. E’ stato attuato grazie ad una serie di step: una fase di orientamento, seguita da momenti di laboratorio e da una formazione specifica sui temi della sicurezza sul lavoro, del primo soccorso, della comunicazione sociale e relazionale, della ristorazione, dell’informatica e dell’agricoltura.

Il progetto ha coinvolto 39 persone individuate dai servizi socio-sanitari territoriali, 28 delle quali stanno svolgendo regolarmente stage in aziende, enti ed associazioni della zona.