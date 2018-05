Successo per il primo incontro dei ‘Quartieri Social’. Prossimo appuntamento il 24 maggio a San Vito

LUCCA – Ha preso il via ieri (lunedì 21 maggio) alle ore 21 una settimana dedicata agli incontri organizzati dall’amministrazione comunale per discutere con i cittadini dei progetti “Quartieri Social” (interventi su strutture e attività partecipate) che prenderanno il via in autunno a San Vito e a San Concordio. L’assemblea di ieri alla scuola media Chelini di San Vito è stata dedicata a tutte le associazioni che operano sul territorio e in particolare a quelle che svolgono la propria attività a San Vito e San Concordio.

Oltre a illustrare la fase progettuale avanzata degli interventi – grazie alla presenza dei progettisti e degli assessori Giovanni Lemucchi e Gabriele Bove – è stata discussa soprattutto la parte relativa alle azioni che prevedono attività di socializzazione e aggregazione che andranno a costituire la parte più innovativa e ambiziosa di tutto il progetto: la riqualificazione edilizia di importanti strutture e spazi pubblici, vedrà contemporaneamente la partenza di nuove funzioni e attività destinate ad incentivare i rapporti sociali, il senso d’appartenenza, di sicurezza e di comunità delle frazioni interessate.

I prossimi appuntamenti sono fissati per mercoledì 23 maggio, sempre alle 21, alla scuola primaria “Collodi” dove l’amministrazione incontrerà i cittadini che abitano a San Concordio. Giovedì 24 maggio alle 21 alla scuola Chelini si svolgerà l’incontro partecipativo rivolto a tutti gli abitanti del quartiere di San Vito.