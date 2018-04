Successo per il convegno Anap sulle truffe agli anziani

LUCCA – Ha suscitato molta eco il convegno svoltosi sabato scorso in Confartigianato su “Le truffe agli anziani” organizzato dal Gruppo ANAP provinciale (Associazione Nazionale Pensionati della Confartigianato) con il patrocinio della Prefettura di Lucca.

Come era presumibile l’auditorium della nostra Associazione è stato letteralmente ”invaso” principalmente da ex imprenditori in pensione ma anche da persone ancora in età lavorativa attratte dall’attualità dell’argomento.

Venire a conoscenza dei trucchi più utilizzati oggi dai professionisti della truffa, sapere come muoversi per evitare le stesse, anche in ambito informatico, è diventato vitale per non venire letteralmente fregati.

E’ stata posta l’attenzione sulla necessità di fare sinergie tra abitanti dello stesso quartiere o con i vicini in modo da informarsi, reciprocamente, su movimenti sospetti. Le forze dell’ordine hanno invitato a non esitare a chiamarle in caso di persone sospette che bussano alla porta e comunque mai aprire a chi non si conosce e se non si è avvertiti preventivamente.

Ricordiamo che per l’Arma dei Carabinieri il numero da chiamare è il 112, mentre per la Guardia di Finanza è il 117.

Dopo il saluto delle Autorità (Presidente provinciale Anap , Francesco Cassola, Prefetto di Lucca, dott.ssa Laura Simonetti, Sindaco di Lucca, Prof. Alessandro Tambellini, Comandante dei Carabinieri di Lucca, Colonnello Giuseppe Arcidiacono), sono seguiti gli interventi del Commissario Capo della Volanti Questura di Lucca, dott. Fabio Scalisi, del Maggiore della Guardia di Finanza, Roberto Rizzi e dell’Ispettrice della Polizia Municipale di Lucca, dott.ssa Eleonora Danesi. La Presidente di Confartigianato Imprese Lucca, dott.ssa Michela Fucile, ha concluso gli interventi dopo di che si è acceso un animato dibattito con i relatori che hanno risposto alle numerose domande fatte dai presenti.

L’incontro è terminato con un un aperitivo.