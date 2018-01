Successo l’incontro a Confcommercio sui sacchetti bio

LUCCA – Ampia partecipazione al seminario organizzato ieri (lunedi) da Confcommercio Lucca sulle nuove normative in materia di sacchetti per le attività commerciali. Sono tanti gli imprenditori che hanno voluto partecipare per capire cosa cambia rispetto al regime precedente e quali sono le conseguenze del mancato ottemperamento alla legge. Per fugare ogni dubbio, l’Associazione ha chiamato gli esperti del settore del sistema Confcommercio: Marco Versari, presidente di AssoBioplastiche, Roberto Marta e Samuele Tognaccioli rispettivamente segretario nazionale e consigliere FIDA (dettaglianti alimentari Confcommercio) si sono messi a disposizione dei partecipanti illustrando nel dettaglio la nuova legge e verificare le conformità dei sacchetti utilizzati. Proprio l’idea di consentire alla varie attività di portare i sacchetti e le borse utilizzate ha riscosso un grande successo, consentendo agli esercenti ed ai loro collaboratori di capire se rispondessero o meno ai requisiti previsti dalla nuova normativa e quali eventuali correttivi apportare per mettersi in regola. Confcommercio proseguirà al sua opera di informazione ed è a disposizione di tutti gli interessati per avere tutti i chiarimenti necessari in materia.