Successo il presidio della sicurezza di CasaPound a San Concordio. Si replica sugli spalti delle Mura

LUCCA – Si è svolto sabato il presidio per la sicurezza di CasaPound Italia a San Concordio, nel luogo dove una donna è stata aggredita l’11 aprile.

«Un centinaio di persone sono passate nelle due ore di presidio – si legge in una nota di CasaPound – compresa la vittima dell’aggressione. Abbiamo raccolto anche ulteriori segnalazioni di residenti di San Concordio circa la sicurezza nel quartiere. Giovedì saremo invece fuori dalla sortita di San Frediano, dalle 19 alle 21, in un luogo problematico per furti, aggressioni, spaccio e incolumità dei lavoratori e delle lavoratrici del centro storico che parcheggiano alle Tagliate».

I motivi del presidio sono stati spiegati dal consigliere comunale Fabio Barsanti: «Con questo presidio abbiamo voluto dare concreta solidarietà alla vittima e dare un segno si presenza sul territorio. I cittadini sono stanchi di essere le vittime sacrificali di una gestione folle dell’immigrazione, che crea ogni giorno di più una bomba sociale nella città. Il nigeriano autore delle violenze sulle due donne è stato solo allontanato dal Comune di Lucca. Un provvedimento troppo blando».

Nel suo intervento Barsanti ha anche criticato il sindaco Tambellini per non aver dato solidarietà alle vittime. «Credo che la violenza contro le donne – ha detto il consigliere – per certa sinistra sia da condannare o meno a seconda di chi lo commette. Se questi è un immigrato la violenza può essere taciuta».

Durante il presidio è stato esposto uno striscione con scritto “Difendiamo i nostri quartieri”: «Occorre alzare l’attenzione mediatica su queste aggressioni – conclude la nota – in settimana una coppia ha denunciato un richiedente asilo che ha cercato per più notti di entrare in casa loro. Quotidianamente i cittadini si trovano a dover convivere ormai con richieste continue di soldi ai parcheggi e fuori dai negozi, a dover schivare avance più o meno esplicite e a guardarsi intorno sempre più spaesati nella propria città».

L’appuntamento con i presidi della sicurezza è adesso per il 26 aprile sugli spalti delle Mura.