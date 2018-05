Successo il convegno di Confartigianato sulle nuove norme della privacy

LUCCA – Nei giorni scorsi si è svolto un importante seminario in Confartigianato inerente l’imminente applicazione del GDPR (regolamento generale sulla protezione dei dati) che andrà a sostituire, salvo forse alcune parti, il Codice Privacy (D. lgs. 196/2003). L’eccezionalità dell’incontro, che ha fatto registrare un record di presenze in Confartigianato è dovuto alla eccelsa qualità dei relatori ossia il Maggiore della Guardia di Finanza, Roberto Rizzi, e l’Avvocato Marco Martorana del Foro di Lucca. Dopo i saluti del Direttore, Roberto Favilla, il Maggiore è entrato subito nel merito della questione e, dopo un’introduzione giuridica, ha focalizzato l’attenzione sulle sanzioni e su come fare per poterle evitare. Un importante inciso che è stato fatto è che non ci sono periodi di vacatio legis, o meglio poiché il Regolamento europeo è entrato in vigore due anni fa il periodo finestra scade proprio il 25 maggio prossimo e questo significa che non ci saranno ulteriori proroghe.

L’Avvocato Martorana ha dato un taglio pratico all’intervento che è molto piaciuto alle aziende. Egli ha dettagliato ciò che le imprese dovranno fare a partire dalla piccola azienda senza dipendenti e senza pc fino a quelle che trattano dati particolari (ex dati sensibili) su larga scala che sono le imprese soggette ai più gravosi adempimenti.

Ad ogni modo entrambi i relatori hanno ricordato che non c’è da avere panico da parte delle imprese in quanto la cosa importante è quella di affidarsi a consulenti che sanno cosa fare ed hanno esortato i presenti in sala a non affidarsi a consulenti improvvisati.

Il Direttore, Roberto Favilla, ha chiuso l’incontro ricordando che le imprese che ancora non si sono messe in regola con la nuova normativa possono contattare gli Uffici di Confartigianato per prendere un appuntamento allo 0583/47641.