Successo da quasi 700 persone per il Presepe Vivente di Ruota

CAPANNORI – Nonostante la pioggia caduta durante la mattinata, la 28° edizione del Presepe Vivente di Ruota è stata un successo. Ieri, martedì 26 dicembre, circa 700 persone hanno partecipato alla manifestazione promossa dall’associazione Presepe vivente di Ruota 1990 con il patrocinio della Regione Toscana e del Comune di Capannori e la collaborazione del gruppo medievale “Casteldurante” di San Ginese.

Tanti anche i visitatori che si sono fermati fino al tardo pomeriggio per assistere al momento più atteso, ossia la rappresentazione della natività dopo che il corteo aveva sfilato per le vie del paese con Maria e Giuseppe che chiedevano alloggio. Inizialmente previsto in forma ridotta causa maltempo, il presepe vivente si è svolto con il programma completo con le botteghe degli artigiani che hanno incantato i presenti. L’ingresso, tuttavia, è stato gratuito per permettere a tutti di partecipare, considerate le condizioni meteo iniziali.

Il comitato del Presepe Vivente di Ruota ringrazia per la collaborazione il gruppo Medievale Casteldurante di San Ginese, gli artigiani, che sono intervenuti a ricostruire i mestieri di un tempo, il Comune di Capannori per il sostegno da anni, l’azienda di trasporti Club, la Vab e la Croce Verde per i loro servizi, i numerosi sponsor e i parrocchiani che come ogni anno si sono dati da fare ad allestire il paese in ogni piccolo particolare. Un ringraziamento particolare va al sindaco Luca Menesini e a tutta l’amministrazione comunale.