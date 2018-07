Successo alla Versiliana per le Femmes Fatales di Vera Giagoni

MARINA DI PIETRASANTA – Una grande presenza di pubblico ha premiato la scelta del direttore artistico Massimiliano Simoni di proporre domenica 22 sul palco dello Spazio Caffè della Versiliana lo spettacolo Femmes Fatales/ Les Dames di Vera Giagoni, che da anni collabora con l’associazione Carmensito di Viareggio.

Quello stesso pubblico non solo numeroso, ma anche molto attento e partecipe non si è lasciato intimorire dai bagliori dei fulmini e dal rombo dei tuoni che anzi sono sembrati integrarsi con le forti emozioni che si rappresentavano sulla scena. L’autrice dei testi che ha curato anche la regia e l’allestimento ha potuto contare sulle splendide musiche originali di Patrizia Pieraccini eseguite dal vivo al piano da lei stessa e da Maria Cristina Olivieri al violino, mentre l’attrice Luciana Madrigali e la danzatrice e performer Chiara Gistri davano voce anima e corpo alle tre artiste nelle cui vite si addentra la piecé: tre epoche diverse, come assai differenti erano i temperamenti quasi a rappresentare degli archetipi femminili: l’intelligenza di Lee Krasner, la moglie di Jackson Pollock , la natura selvaggia della scultrice Camille Claudel allieva e poi musa di Rodin e la passione per la vita e per Diego Rivera di Frida Kahlo si rivelano progressivamente nei testi elaborati sulla base di documenti originali come lettere, diari, interviste. La potente interpretazione di Luciana Madrigali, vivida anche quando è lettrice e la intensa presenza in scena di Chiara Gistri in grado attraverso il suo corpo di evidenziare le diverse nature delle protagoniste hanno abitato i coinvolgenti mondi musicali costruiti dalle due musiciste.