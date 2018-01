Su Noi Tv si parla di Agopuntura: ecco come partecipare

LUCCA – LUCCA – E’ una terapia medica complementare dall’efficacia riconosciuta ormai da tempo, capace di curare moltissimi disturbi. Stiamo parlando dell’agopuntura, protagonista della prossima puntata di Informa Salute in onda in diretta questo mercoledì alle ore 21 su NoiTv.

Secondo la letteratura scientifica, l’agopuntura si è dimostrata efficace in terapia del dolore (per combattere cefalee, dolori ossei e muscolari, dolori post operatori), disturbi neurologici (come nevralgia del trigemino, neuropatie, ictus), ma anche malattie respiratorie, gastroenteriche, disturbi dell’apparato genitale maschile e femminile, disturbi urinari.

L’agopuntura è una terapia medica che si avvale della stimolazione di particolari zone del corpo con aghi metallici. E’ una pratica della Medicina tradizionale cinese secondo la quale il Qi (l’energia) scorre nel corpo attraverso i meridiani(canali); il blocco di uno o più di questi meridiani provoca la malattia.

A parlarci del ruolo dell’agopuntura nella medicina integrata saranno tre dei massimi esperti toscani: Giovanni Paterni, medico agopuntore e responsabile della branca delle Medicine Complementari al Centro di Sanità Solidale di Lucca, Franco Cracolici, medico agopuntore direttore della Scuola di Agopuntura di Firenze e Sonia Baccetti, medico agopuntore e responsabile del Centro Regionale per la Medicina Integrata della Regione Toscana.

Come sempre il pubblico a casa potrà intervenire con domande e commenti via sms o whatsapp al numero 360.1038330