Studenti, famiglie e istituzioni insieme per il primo progetto di memoria partecipata sulla strage di Sant’Anna di Stazzema

STAZZEMA – «Un progetto per riappropriarci della nostra storia comune e riflettere alunni e genitori sulla nostra memoria in cui i genitori assieme agli insegnanti guidano i figli nel percorso che porta alla conoscenza delle nostre radici perché insieme si possa divenire cittadini più consapevoli». Così viene spiegato dal Comune di Stazzema sostenuto dai Comuni della Versilia con la partecipazione delle classi terze delle Scuole Secondarie degli Istituti Comprensivi di Stazzema, Seravezza, Forte dei Marmi e Pietrasanta, il primo progetto di memoria partecipata sulla strage di Sant’Anna di Stazzema come modello per successivi progetti da esportare in altre realtà del nostro Paese.

Si tratta di un progetto finanziato dalla Autorità della partecipazione della Regione Toscana che coinvolge 400 studenti della Versilia e i loro genitori alla riscoperta della memoria con la predisposizione di tavoli tematici negli Istituti che sono in corso nelle diverse realtà che hanno aderito.

Un approccio innovativo alla memoria che parte dalla responsabilizzazione del ruolo del genitore nel percorso della conoscenza a fianco della scuola: «Come genitori siamo chiamati ad essere soggetto attivo nella conoscenza – commenta il sindaco di Stazzema, Maurizio Verona – e siamo partiti da un fatto altamente simbolico della storia del nostro territorio. I genitori devono capire l’importanza di dedicare una o due ore del proprio tempo su un progetto formativo in una fase della vita, quella dell’adolescenza, molto importante per i nostri ragazzi in cui la presenza dei genitori per la loro crescita è fondamentale. Assistiamo continuamente ad episodi di bullismo non solo tra ragazzi, ma anche nei confronti degli insegnanti, quindi, non basta indignarsi, delegando poi ad altri la formazione. Nei prossimi giorni si svolgeranno gli ultimi tavoli alunni/genitori e le ultime visite dei ragazzi a Sant’Anna di Stazzema ed è necessaria una partecipazione a questi momenti formativi».

Gli strumenti della partecipazione pubblica con questo progetto consentono valorizzare la memoria di uno dei fatti più terribili della storia contemporanea: l’eccidio di Sant’Anna di Stazzema. Non si tratta solo di diffondere la conoscenza affinché episodi come quelli accaduti a Sant’Anna il 12 agosto 1944 non avvengano mai più, ma è farlo costruendo consapevolezza: l’analisi partecipata dell’eccidio in cui persero la vita 560 civili nel paesino versiliese, può aiutare gli oltre 400 ragazzi delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado dei quattro Comuni e i loro genitori ad affrontare con la mediazione della scuola e di esperti, tematiche come la tolleranza, l’antifascismo, il rispetto della vita umana e della dignità del diverso, il valore dell’accoglienza.

Gli abitanti di Sant’Anna accolsero durante gli ultimi mesi di guerra tantissimi sfollati, dividendo il poco da mangiare che avevano e gli angusti spazi delle loro case. Un comportamento che è bene rimarcare oggi, quando forze politiche e movimenti razzisti lanciano slogan “rimandiamoli a casa loro” rivolti a persone che fuggono da guerre e miseria.

Tutti gli alunni delle Terze Medie sono chiamati a svolgere un percorso sul tema di Sant’Anna con un video, un tweet, uno scritto, una foto o un elaborato grafico che saranno giudicati da una commissione e premiati il 2 giugno a Sant’Anna di Stazzema.

«In un momento storico in cui si assiste a un rifiorire di rigurgiti di ideologie razziste – commenta Verona – abbiamo cercato di offrire uno strumento di riflessione su quanto accaduto 74 anni fa gli coinvolgendo gli studenti e i loro genitori che devono accompagnare i figli in questo percorso. Esporteremo questo modello per valorizzare la memoria di quei terribili fatti in altre realtà come quella del comune lombardo di Dongo che ho già contattato replicando con gli studenti delle scuole della sua provincia il progetto. Il successo riscontrato è merito soprattutto dei ragazzi, ma anche degli insegnanti e delle amministrazioni che hanno creduto in questo innovativo strumento di conoscenza e memoria intergenerazionale che ha messo insieme, come capita purtroppo, troppo di rado ragazzi e genitori».