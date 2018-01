Strisce invisibili in S. Maria Bianca: i genitori dei bimbi della ‘Pascoli’ chiedono il ripristino

LUCCA – Sono praticamente invisibili le strisce pedonali di piazza Santa Maria Bianca. Poco male, si dirà. In fondo, il centro storico non è poi così trafficato. Ma i genitori dei bambini che vanno alla ‘Pascoli’ non la pensano allo stesso modo e rilevano la pericolosità di questa situazione.

«Abbiamo fatto presente al Comune la necessità di rendere nuovamente visibili le strisce – dice un gruppo di genitori – e ci avevano assicurato che sarebbero intervenuti dopo il periodo natalizio. E’ carnevale e ancora le strisce sono invisibili», sottolineano tra lo scoraggiato e il rassegnato.

Le ‘zebre’ di piazza Santa Maria Bianca – o come più comunemente viene chiamata, piazza della Colonna mozza – sono importanti perché sono gli attraversamenti di chi va alle primarie ‘Pascoli’, poco distanti e la piazza è crocevia non solo di auto ma anche delle navette. Ecco quindi che garantire il transito pedonale in sicurezza diviene di primaria importanza.

«La speranza è che il Comune faccia questo piccolo intervento di ripristino quanto prima – dicono i genitori degli alunni delle ‘Pascoli’ – in modo che i bambini non corrano alcun rischio passando dalla piazza».