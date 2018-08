Strettoia: sindaco ispeziona cimitero, in arrivo risorse per bonifica copertura in amianto

PIETRASANTA – Nel 2019 sarà bonificata la copertura in amianto del cimitero di Strettoia. Lo ha anticipato il Sindaco, Alberto Giovannetti in occasione di un nuovo sopralluogo al cimitero ed ancora prima durante uno degli incontri settimanali con i residenti. La nuova amministrazione comunale destinerà circa 98mila euro per la bonifica andando così a completare gli interventi previsti al cimitero di Strettoia. Lo scorso anno erano stati sostituiti gli infissi e la vetrata dei loculi. Ma decine erano stati nel complesso gli interventi di manutenzione dei quattro cimiteri con azioni sul potenziamento dell’illuminazione, in molti casi guasta, riparazione di infissi, ripristino della pavimentazione, potature, sistemazione di fioriture fino alla straordinarietà con la sostituzione delle tubazioni, la copertura della chiesa del Capoluogo e le vetrate di Vallecchia e Strettoia appunto.

«Sui nostri cimiteri, la nostra amministrazione, ha investito molto – spiega Giovannetti –. A fianco degli interventi di manutenzione abbiamo investito risorse per acquistare 50 nuove celle ossari che vanno ad aggiungersi alle 245 che abbiamo recuperato a Pietrasanta. La bonifica dell’amianto presente sul tetto del cimitero è un investimento importante ed indispensabile che faremo nel 2019 come promesso».

La nuova amministrazione comunale installerà gli impianti di videosorveglianza anche ai cimiteri per migliorare la sicurezza dell’area dei parcheggi ma anche per evitare furti e vandalismi.

«L’essere costretti ad installare delle telecamere significa – conclude il primo cittadino – che non c’è rispetto nemmeno per i luoghi sacri che dovrebbero essere inviolabili ed intoccabili. E’ un investimento di cui tutti avremo preferito fare a meno ma che appare, allo stato attuale, necessario per tutelare i residenti e i nostri cimiteri».