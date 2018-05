“Strade sicure”: al via entro maggio i lavori di asfaltatura in alcune zone del comune di Capannori

CAPANNORI – L’amministrazione Menesini prosegue l’opera di sistemazione della viabilità comunale nell’ambito del progetto ‘Strade sicure’.

Entro il mese di maggio prenderanno il via lavori di sistemazione e asfaltatura in alcuni tratti di viabilità della zona sud del territorio. Le strade interessate dagli interventi sono: via di Vorno a Vorno e Guamo, via di Coselli a Coselli, via del Poggetto a Colle di Compito, via Valle di Sotto e via Valle di Sopra a Pieve di Compito e il parcheggio di via Fillungo a Guamo.

Intanto la scorsa settimana sono terminati lavori di asfaltatura su alcune viabilità della zona nord del territorio comunale: via per S.Andrea a Camigliano, via di Vergaia a Matraia, via di Valli a S.Andrea in Caprile, via Spadoni a Marlia. Già realizzate anche opere di asfaltatura in alcune strade nella zona centrale: via delle Ville e via di Coselli a Lammari, via Carlo Piaggia a Capannori, via di Paganico a Paganico; via di Carraia a Carraia. Tutte queste opere di asfaltatura fanno parte di un unico ‘pacchetto’ per un importo complessivo di 120 mila euro.

“La sicurezza stradale è un obiettivo prioritario della nostra amministrazione per il cui raggiungimento stiamo da tempo lavorando con grande impegno – spiega l’assessore ai lavori pubblici Pier Angelo Bandoni -. Il nostro obiettivo è riqualificare la nostra estesa rete stradale per garantirne la percorribilità in piena sicurezza. Lo stiamo facendo con una attenta e puntuale programmazione e investendo ingenti risorse. A questo ‘pacchetto’ di interventi ne seguirà un secondo dello stesso importo che prevede la sistemazione e l’asfaltatura di altre viabilità comunali nelle zone nord centro sud del territorio”.