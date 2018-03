Strada riaperta a Pontetetto, al via l’ultima fase dei lavori alla fognatura

LUCCA -E’ stato riaperto il viale San Concordio a Pontetetto con senso unico di circolazione in direzione Pisa-Lucca nel tratto compreso tra l’intersezione con via di Pattana e quella con via Vitricaia. La strada rimarrà a senso unico fino al 30 marzo per permettere il completamento dei lavori Geal per la realizzazione del nuovo tratto della fognatura. I lavori stanno andando avanti secondo i tempi stabiliti e recepiti dalle ordinanze comunali di regolazione del traffico, nonostante che, a causa del maltempo, l’impresa che li sta eseguendo abbia dovuto interrompere gli stessi per ben 19 giorni nel mese di febbraio. I lavori erano stati sospesi nel periodo natalizio su richiesta degli esercenti della zona e ripresi l’8 gennaio.

Dal 15 gennaio al 10 febbraio hanno interessato via Erbosa e via Santeschi senza interferire sul viale San Concordio. Dal 12 febbraio al 9 Marzo, con l’istituzione della chiusura del Viale S. Concordio, è stata posata la nuova condotta fognaria per 240 metri; in corso d’opera è stata anche spostata la condotta idrica che interferiva con gli scavi. L’ultima fase dei lavori appena iniziata vedrà appunto il senso unico sul viale con la realizzazione del raccordo tra la condotta fognaria esistente e la nuova mediante la costruzione di una camera di manovra nei pressi dell’intersezione di Viale S. Concordio con Via Giardino. Alla posa della condotta seguiranno successivamente le operazioni di collaudo, video ispezioni e messe in esercizio delle tubazioni e degli impianti con impatti minimi sul traffico.