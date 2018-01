Stop ad auto inquinanti e caminetti fino a mercoledì a Lucca e nella Piana

LUCCA – Un’ordinanza a tutela della qualità dell’aria è stata emessa quest’oggi in maniera coordinata dai Comuni di Lucca, Capannori, Altopascio, Porcari e Montecarlo.

Si torna a limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti e l’accensione dei caminetti, a contrasto dell’inquinamento atmosferico. I provvedimenti, che rientrano nelle misure del Piano di azione comunale (Pac), sono stati presi in seguito alla nuova nota di Arpat di questa mattina (27 gennaio) che ha comunicato il valore della media giornaliera di PM 10 negli ultimi 7 giorni, con sei sforamenti registrati, oltre alle previsioni meteo prodotte dal Lamma che indicano una situazione tale da favorire la capacità di accumulo degli inquinanti negli strati bassi dell’atmosfera.

In base alle ordinanze emesse, per quattro giorni consecutivi, da domani domenica 28 gennaio a mercoledì 31 gennaio compreso, nella fascia oraria 7.30 – 19.30, nei cinque territori comunali non potranno circolare le autovetture diesel euro 0, euro 1 ed euro 2 e i veicoli merci euro 0, euro 1 ed euro 2. Sempre dal 28 al 31 gennaio, 24 ore su 24, nei cinque comuni non si potranno accendere gli impianti domestici di riscaldamento alimentati a legna, come i caminetti.

Il divieto non riguarda le stufe a pellet, gli impianti ad alto rendimento termico e quelli che rappresentano l’unica fonte di riscaldamento dell’abitazione. Il provvedimento non riguarda nemmeno le case poste a una quota di altitudine di oltre 200 metri.