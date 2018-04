Stefano Gori nominato Ambasciatore dello Sport in Piemonte

LUCCA – Settimana importante per l’atleta toscano Stefano Gori, stella dell’atletica leggera paralimpica: durante la sua trasferta piemontese in Val Susa ha ricevuto la nomina di Ambasciatore dello Sport per tre Comuni valsusini.

Sono stati Enzo Merini e Elisabetta Serra, rispettivamente sindaco e vicesindaco di Vaie, Emilio Stefano Chiaberto, sindaco di Villarfocchiardo e Loredana Bellone, sindaco di San Didero, a consegnare l’onoreficenza. Importante la motivazione: Stefano Gori da anni incontra bambini e ragazzi delle scuole della Val di Susa e, tramite dimostrazioni e dibattiti, spiega a tutti l’importanza dello sport a tutti i livelli, da quello amatoriale a quello agonistico, a scopo ricreativo ma anche funzionale e sociale.

Nelle giornate dell’11 e del 12 aprile, infatti, Stefano ha incontrato più di 500 ragazzi delle scuole elementari e medie di Verbania e di Susa, rispondendo alle tantissime domande che gli hanno rivolto, incuriositi prima dalla disabilità e poi dall’incontenibile passione per lo sport dell’atleta toscano.

In attesa dei Campionati Italiani di Atletica leggera paralimpica, in programma a inizio giugno nel bergamasco, Gori è già pronto a ritornare in Val Susa a fine mese, per incontrare i ragazzi delle scuole di Borgone e di Sant’Antonino.