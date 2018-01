Stazzema: sgravi fiscali per chi va a vivere o ristruttura in montagna

STAZZEMA – La leader di Fuxia People, Maria Teresa Baldini, plaude all’iniziativa del sindaco di Stazzema Maurizio Verona che ha deciso di prevedere sgravi fiscali per chi andrà ad abitare in montagna o provvederà a ristrutturare un immobile. <<Una scelta intelligente che rispetta l’anima di un territorio – afferma Baldini – e che ha come obiettivo quello di recuperare la vitalità e l’economia di una zona. Peccato che la vicina Forte dei Marmi abbia intrapreso da tempo il percorso inverso che non ha fatto altro che favorire la fuga dei residenti, la vendita delle case per un immediato guadagno e la conseguente perdita dell’identità del paese. In questo modo Forte dei Marmi si è progressivamente spogliato della sua anima fortemarmina, per diventare un Comune di seconde case in balìa del miglior acquirente. Anche stavolta – conclude Baldini – la lezione ci arriva dalla montagna che per tradizione tanto ha dato al mare, mentre la costa, troppo spesso, si dimentica del nostro bellissimo entroterra>>.