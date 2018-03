‘Star bene con la prevenzione’: a Massarosa un concorso per studenti

MASSAROSA – “Nella società d’oggi, sono sempre più importanti le “azioni” che ogni persona può compiere responsabilmente durante la propria vita per non ammalarsi o, comunque, per ritardare la comparsa di una malattia o per ridurne la gravità”.

L’Istituto Comprensivo Massarosa 1 in collaborazione con la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori- Sezione Provinciale Lucchese e l’Amministrazione comunale di Massarosa organizza un incontro per gli alunni e le alunne delle classi seconde della scuola secondaria di I°grado di Massarosa e Piano di Conca presso l’Auditorium della Scuola Secondaria “M.Pellegrini” dalle ore 9.30 alle ore 12.00 di martedì 13 marzo 2018.

L’incontro verterà sui corretti stili di vita legati all’educazione alimentare con l’obiettivo di rendere consapevoli i ragazzi che prevenire e promuovere la propria salute inizia a tavola con una dieta sana e genuina. Affinché il concetto di promozione della salute divenga parte attiva della vita di ognuno è necessario che le abitudini alimentari “protettive” inizino fin da bambini e siano portate avanti per molti anni.

Sarà condotto da Claudio Sottili (vice presidente LILT sezione lucchese) e saranno presenti professionisti che accompagneranno i ragazzi nella corretta comprensione sia della biologia dei tumori che della prevenzione/promozione attraverso una sana alimentazione: il Dott. Domenico Amoroso (Presidente della sezione provinciale lucchese della LILT) e la Dott.ssa Stefania Bambini (biologa nutrizionista). Gli alunni e le alunne verranno coinvolti in una esperienza sia multimediale che sensoriale, attraverso la partecipazione attiva alla creazione di ricette salutari, e sarà lanciato un concorso sul tema ” La sana alimentazione”.

Programma:

Ore 9.45 Arrivo degli Studenti

Introduzione del Presidente della sezione Provinciale Lucchese della LILT

Saluto delle Autorit

Ore 10.00 Presentazione video Biologia

Ore 10.30 Video Alimentazione

Presentazione Nutrizionista Stefania Bambini

Spazio aperto alle domande

Ore 11.30 Merenda a base di pane e olio extra-vergine offerto dalla Lilt.

Ore 12.00 Rientro a Scuola