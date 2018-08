Stalker di 60 anni perseguita con messaggi e minacce la ex: arrestato dalla polizia

LUCCA – In manette stalker di 60 anni che, da tempo, perseguitava la ex con messaggi di minacce. L’uomo, italiano, è finito agli arresti domiciliari a seguito delle indagini svolte dalla Squadra mobile di Lucca, iniziate dopo che la ex del sessantenne ha trovato il coraggio di denunciare l’uomo.

L’ossessione dell’uomo correva sui cellulari: inviava, infatti, messaggi e minacce alla donna in continuazione: nella sua mente malata, l’uomo pensava di poterla trattenere accanto a sé con le minacce.

La donna, a tratti, cedeva alla paura delle minacce e incontrava l’uomo, finché non ne ha proprio potuto più e si è rivolta alla polizia, dove hanno raccolto la sua storia e iniziato le indagini che hanno portato all’arresto dell’uomo. Nel corso delle indagini è emerso che l’uomo era già stato arrestato per atti persecutori, commessi sempre ai danni della ex ed era libero da solo sei mesi.