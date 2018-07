Stadio dei Pini: il Movimento 5 Stelle chiede che venga scongiurata la chiusura

VIAREGGIO – Sulla questione della chiusura dello Stadio dei Pini di Viareggio, ed in supporto all’azione comunale del portavoce del Movimento 5 Stelle Annamaria Pacilio, interviene con una dichiarazione il consigliere regionale Gabriele Bianchi:

«Occorre difendere con forza questo bene pubblico ed impedirne la chiusura definitiva. In mancanza dei lavori di adeguamento richiesti, infatti, la chiusura definitiva dello stadio sembra certa. Il nodo è l’entità degli interventi da eseguire, sui quali ancora non c’è chiarezza da parte dell’Amministrazione comunale. Gli interventi necessari per rendere sicuro l’impianto sportivo richiedono una spesa di diverse centinaia di migliaia di euro ed il Viareggio 2014 non è in grado di farcela senza aiuti. Chiediamo che il Comune di Viareggio si attivi con decisione per permettere una rapida realizzazione delle opere volte a superare le carenze strutturali».