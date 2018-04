Staccioli (Fratelli d’Italia) interviene sulla questione dei migranti a Pietrasanta

PIETRASANTA – «Trenta migranti a Pietrasanta dal 2019? Una richiesta che riteniamo assurda e offensiva nei confronti di quei cittadini che attraversano un grave momento di difficoltà economica» lo dichiara Marina Staccioli responsabile Versilia Storica Fratelli d’Italia.

«Quella del Commissario Prefettizio Giuseppe Priolo ci sembra una mossa più politica che amministrativa – attacca Staccioli – Il Comune vive un momento cruciale con le elezioni che sono alle porte e con tanti pietrasantini che aspettano ancora una casa popolare, è scorretto usare gli extracomunitari come merce di scambio per avere contributi ministeriali».

«Vorrei ricordare che i 20 richiedenti asilo che sarebbero dovuti arrivare nella frazione di Capriglia fortunatamente ancora non sono giunti in quanto i residenti si sono opposti con forza – sottolinea la responsabile FdI Versilia Storica – Fratelli d’Italia ha rappresentanti in Parlamento che si sono spesi sia livello regionale che nazionale contro il business dell’accoglienza e l’Onorevole Riccardo Zucconi ha assicurato che farà il possibile affinché la procedura avviata per Pietrasanta possa essere fermata in tempo. Il futuro sindaco rischia di trovarsi sul territorio 30 sedicenti profughi voluti in zona Cesarini da un Commissario che, evidentemente, non si è confrontato con i cittadini e con le parti politiche».