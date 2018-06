Sta bene il galletto di piazza Napoleone e adesso vive al Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna

LUCCA – Alla fine, se ne prende cura l’Anpana. Dopo tre giorni che fa parlare di sé, il piccolo gallo nero che tranquillamente girovagava nella zona di Piazza Napoleone spilucchiando briciole cadute in terra all’esterno dei bar e della pizzeria del luogo, si è ‘sistemato’ a casa nel ‘Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna’.

Il galletto nero che veniva, appunto, saltuariamente notato – e fotografato – dai cittadini e dai turisti in piazza Napoleone. «Già da lunedì sera – fa presente Angelo Bertocchini di Anpana Lucca – era stata contattata la nostra Associazione per il recupero ma gli operatori, una volta giunti sul posto, non avevano trovato l’animale».

Nel primo pomeriggio di ieri è arrivata l’ennesima richiesta di intervento ad Anpana Lucca da parte del Comando Vigili Urbani e tempestivamente un volontario Anpana, assieme a una volontaria del ‘Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna Onlus’ (Rifugio gestito da volontari con animali della fattoria), si sono precipitati in piazza Napoleone per il recupero.

Nel frattempo sono arrivate all’Anpana anche altre segnalazioni dalla Lav e da cittadini che avevano veduto l’animale girovagare nei pressi dei palchi e delle gradinate del Summer Festival.

Si intensificavano anche gli appelli di salvataggio su Facebook. Anche con questa uscita, però, all’arrivo dei volontari, il galletto non è stato veduto.

Verso le 20, l’ennesima chiamata: «Venite subito! Il galletto si trova sotto la gradinata lato Hotel Universo…lo teniamo d’occhio».

Finalmente questa volta è stato quindi individuato accovacciato, appunto, sotto la gradinata del Summer ma non è stato facile la cattura: «fortunatamente, verso le 21 – racconta Cinzia Zullo del ‘Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna’ – 5 o 6 cittadini, che ringraziamo vivamente, ci hanno aiutati: è stato così formato un cerchio attorno all’animale in modo da catturarlo con un retino e così è stato».

L’animale nel complesso, anche se magro e localmente spiumato, non stava male ed è stato condotto al Piccolo Rifugio di Fiocco di Luna di Monte San Quirico dove è stato rifocillato.

In giornata sarà rilasciato all’interno delle recinzioni assieme alle altre decine di polli, pecore, mucca, asinello, capre, conigli che affollano la struttura per animali da reddito e cortile provenienti, in maggioranza. da situazioni di malgoverno o maltrattamenti o assegnazioni da parte di Amministrazioni Comunali o Forze di Polizia.

«L’Amministrazione Comunale – spiega Anpana -, come avviene in questo caso di ritrovamenti, divenendo il sindaco responsabile dell’animale smarrito, è stata informata della cattura tramite il Comando dei Vigili Urbani».