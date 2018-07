Sport, spettacoli e magia comics: al via il luglio altopascese

ALTOPASCIO – Sarà un inizio col botto quello del Luglio altopascese, la manifestazione organizzata dall’amministrazione D’Ambrosio in sinergia con i commercianti, le associazioni e le aziende del territorio che animerà la cittadina del Tau a partire da mercoledì (4 luglio) fino al 28 luglio. In questa prima settimana di eventi infatti, spicca l’assoluta novità della collaborazione con Lucca Crea e Lucca Comics & Games che, in attesa dell’edizione 2018 del Festival, porterà un po’ di magia nel centro di Altopascio grazie al gioco di ruolo fantasy dal vivo.

L’appuntamento con “Aspettando Lucca Comics & Games” è per sabato 7. È infatti questa una delle punte di diamante della nuova edizione del Luglio altopascese che infiammerà subito questa prima settimana di eventi. Grazie alla collaborazione tra questi due enti e l’associazione ludica GruppoLuceNera, il centro di Altopascio si trasformerà nel set di un gioco di ruolo fantasy. I partecipanti si ritroveranno in piazza Ospitalieri alle 18 mentre alle 19 prenderà il via il gioco vero e proprio. L’ingresso alla piazza sarà comunque sempre libero di modo che chiunque possa assistere nel pubblico. Per partecipare in prima persona al gioco di ruolo è invece necessario iscriversi inviando una mail a associazionegruppolucenera@nullgmail.com (richiesto un contributo di 5 euro).

Ogni giorno è un buon giorno per venire ad Altopascio. È questo lo slogan del Luglio altopascese, manifestazione che aprirà i battenti mercoledì 4 con la settima edizione della Staffetta sotto la Smarrita, corsa podistica a staffetta organizzata dall’associazione Podistica Altopascese Tau. Il ritrovo è alle 19 in piazza Gramsci. Per informazioni e iscrizioni è possibile telefonare al 389.0463125.

Il secondo appuntamento sarà invece giovedì 5 alle 21.15 al teatro Puccini dove i giovani della Parrocchia di Altopascio porteranno in scena uno spettacolo liberamente ispirato al film d’animazione Shrek. Per poter assistere è necessario prenotarsi al negozio Carta&penna. Sempre giovedì ci sarà il primo appuntamento del corso gratuito di autodifesa curatom dal Team Burgalassi e dagli istruttori della palestra New Gym.

La prima lezione, dedicata ai ragazzi, si terrà dalle 20.30 alle 21.15 in piazza Ospitalieri. Negozi aperti di sera e musica dal vivo nei locali del centro. Sarà questo infine il programma per venerdì 6: un modo piacevole per vivere Altopascio anche di notte passeggiando per le vie del centro, facendo qualche acquisto e ascoltando buona musica. La giornata di venerdì si aprirà alle 19 con il Color Party, una divertente e colorata passeggiata per le vie del paese promossa dall’associazione Small Stars e aperta a tutti. Per info e prenotazioni: 333.1600427 o 329.4269399.