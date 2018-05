Sport e tempo libero: gare e intrattenimenti salutari mercoledì pomeriggio in centro a Seravezza per la Giornata Mondiale dell’Orienteering

SERAVEZZA – Seravezza aderisce alla Giornata Mondiale dell’Orientamento e lancia un’iniziativa che mercoledì 23 maggio trasformerà il centro storico del capoluogo in un vivace campo gara di orienteering, la divertente e salutare disciplina sportiva che promuove la conoscenza e la scoperta del territorio attraverso il moto e la socializzazione. L’evento si terrà dalle ore 15:30 alle ore 18:30 in piazza Carducci e zone limitrofe e vedrà la partecipazione di gruppi sportivi provenienti da diversi comuni. L’organizzazione è a cura del Comune di Seravezza con il patrocinio del CONI e dei Comuni di Pietrasanta, Stazzema e Forte dei Marmi, in collaborazione con la Consulta comunale del Volontariato di Seravezza e con il Gruppo Sportivo Orienteering Folgore, attivo nella promozione e nella predisposizione dei percorsi di gara.

Seravezza è una delle venticinque località italiane (2302 nel mondo) ad aderire al World Orienteering Day 2018. Mercoledì pomeriggio saranno predisposti due percorsi di urban orienteering che si svilupperanno nelle strade del centro storico, debitamente chiuse al traffico e sorvegliate (l’accesso alla farmacia sarà comunque garantito). In piazza Carducci sarà allestito un labirinto di partenza e diversi gazebo delle associazioni che collaborano alla manifestazione: Pro Loco di Seravezza, Radio Cb Nuova Azzurra, San Vincenzo De’ Paoli di Querceta, Diabete no limits, Pegaso Sub, Associazione sportiva La Rosa e Jump Volley. La partecipazione sarà aperta a chiunque vorrà cimentarsi nella disciplina. A fine giornata il nutrizionista Simone Gabrielli darà una dimostrazione di come si prepara una “merenda salutare”. Seguirà un piccolo momento di ristoro in collaborazione con l’Istituto Alberghiero di Seravezza. In caso di maltempo l’evento sarà rinviato ad altra data.

L’orienteering è una disciplina nata nei Paesi scandinavi, molto praticata in Italia soprattutto a livello scolastico. Uno sport che gli atleti interpretano a livello agonistico ma che consente a tutti, famiglie e principianti, di divertirsi in compagnia trascorrendo sane giornate all’aria aperta.