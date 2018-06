Sport, disabilità e accessibilità sulle Mura con “Una Marcia in più”

LUCCA – L’associazione Luccasenzabarriere Onlus organizza per sabato 9 giugno, a Lucca, una giornata dedicata allo sport e alla disabilità: “Una Marcia in Più” è il nome di un evento che comincerà al mattino con un Convegno dedicato al tema della disabilità, quindi nel pomeriggio si svolgerà una Marcia non competitiva accessibile lungo le Mura urbane di Lucca, a cui tutti sono invitati. Disabili e normodotati insieme per un momento di sensibilizzazione sull’importanza di abbattere le barriere architettoniche e costruire città e spazi sempre più accessibili a tutti. Alla conferenza stampa di presentazione dell’evento, svolta mercoledì 6 giugno presso il Centro Medico Martini di Lucca, sono intervenuti: Domenico Passalacqua, presidente Luccasenzabarriere; Marco Pellizzon, resp. Sviluppo Michelotti Ortopedia; Andrea Ferroni, titolare Centro Analisi Lamm; Elena Cosimini, rappr. Fondazione BML e presentatrice del convegno. Con questa iniziativa, Luccasenzabarriere desidera dimostrare come sia possibile organizzare un evento che coinvolga tutta la cittadinanza e che permetta anche l’inclusione dei disabili, ai quali sarà garantita una partecipazione agile, senza la presenza di barriere architettoniche e culturali.

«Vogliamo promuovere un messaggio forte – dicono i rappresentanti dell’associazione -: è possibile, con i giusti accorgimenti e le giuste competenze, dedicare un evento sportivo libero da barriere che ancora troppo spesso, nella nostra città, si frappongono tra disabile e vita quotidiana. Luccasenzabarriere sarà in grado di organizzare un percorso interamente accessibile, grazie alla collaborazione di geometri ed esperti afferenti alla nostra associazione».

Nata a Lucca nel 2017, l’associazione Luccasenzabarriere dedica il suo operato alle molteplici necessità che un disabile può avere muovendosi sul territorio e punta a sensibilizzare la comunità sui temi della disabilità. In sede di presentazione, Passalacqua ha precisato: <<Questo è l’evento zero e puntiamo a dare continuità a Una Marcia in Più nei prossimi anni. L’iniziativa ha una valenza provinciale, perciò invitiamo tutti a partecipare, cittadini e associazioni>>.

Marco Pellizzon, invece, si è così espresso: <<Noi supportiamo sempre iniziative come queste e lavoriamo per la sensibilizzazione delle persone ai temi della disabilità e delle barriere architettoniche. Sabato metteremo a disposizione le nostre carrozzine perché anche i normodotati possano provarle e capire la condizione dei disabili nel muoversi in città>>.

IL PROGRAMMA. Sabato 9 giugno si comincerà alle ore 11 con il Convegno in programma presso la Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino 4. Dopo l’accoglienza e la presentazione del presidente di Luccasenzabarriere Domenico Passalacqua, interverranno: Ing. Marco Pellizzon di Michelotti Ortopedia sui temi delle barriere architettoniche; Lapo Cecconi (App Kimap, percorsi accessibili); Maria Rita Gherardini e Paolo Banassin del Centro Medico Martini; dott.ssa Giulia Favilla, psicologa e psicoterapeuta (Studio 3); gli sportivi Sara Morganti, Denis Coku, Stefano Gori, Andrea Lanfri ed Emiliano Malagoli. Al termine sarà offerto un buffet a tutti i partecipanti al Convegno presso il Caffè Ristorante San Colombano. Seguirà la registrazione alla Marcia non competitiva accessibile, che partirà alle ore 15 dal Baluardo San Colombano e si concluderà alle 16.30, dopo aver effettuato il giro completo delle Mura urbane. Michelotti Ortopedia metterà a disposizione venti carrozzine, mentre a tutti gli iscritti sarà regalata la t-shirt della manifestazione.

“Una Marcia in Più” è organizzato da Luccasenzabarriere con il patrocinio di: Comune di Lucca, Provincia di Lucca, Confcommercio, Confesercenti, Anffas, Fondazione BML, Opera delle Mura, Istituto musicale Luigi Boccherini; con la partnership di Michelotti Ortopedia, Centro Medico Martini, Centro Analisi Lamm, Credipass Lucca, Cooperativa Solidali, Circolo Oasi, Idrotermo Simone Barsotti, Il Cuore Ricevimenti; con la collaborazione di Misericordia di Lucca, Kimap, Mele Marce, Atletica Virtus Lucca, Atletica, Club Lucca Panathlon, Studio 3, DD Diversamente Disabili, Wabu Events.