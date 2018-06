Sport, benessere e divertimento: tutto questo è Color Corriamo

PORCARI – E’ uno degli eventi di punta del Giugno Porcarese. Si chiama Color Corriamo, marcia non competitiva di 5 chilometri che mette insieme sport, benessere e divertimento. L’appuntamento è per sabato 9 giugno con partenza e arrivo nel cuore del paese, piazza Felice Orsi. Si parte in bianco ma si arriva tutti colorati perché il festoso corteo di partecipanti toccherà 4 stazioni diverse – ognuna con un colore come simbolo, via Diaccio (azzurro), via Pineta (giallo), via Sbarra (verde), la Torretta (fuxia) – e sempre al ritmo della musica dei Dj Omar Brunini e Lorenzo Della Maggiora. E la festa continua anche dalle 22 con la musica dell’intramontabile Riccardo Cioni.

La manifestazione è stata presentata stamani (6 giugno) nel corso di una conferenza stampa a cui hanno preso parte Michele Adorni, presidente di Porcari Attiva, l’assessore al Commercio Roberta Mnchetti, Elisa Lami di Banca di Pescia e Cascina e Simona Agati di Eurocarta, questi ultimi entrambi main sponsors.

La partenza è fissata alle 17.30 da piazza Orsi. Nella tappa sulla Torretta sono previsti un flash mob e la possibilità di scattare foto divertenti che saranno poi consegnate ai partecipanti alla fine della giornata.

Una giornata che non si concluderà con la corsa, ma che avrà un epilogo sul palco di piazza Orsi con la musica dei due Dj porcaresi prima e dalle 22 con quella di Riccardo Cioni. Per chi volesse evitare di tornare a casa, gli organizzatori hanno previsto la possibilità di farsi una doccia e potersi cambiare negli spogliatoi della palestra di via Cavanis.

Queste le quote di iscrizioni che comprendono un kit composto dalla t-shirt bianca con il logo dell’iniziativa e 4 confezioni di coloranti naturali per rendere ancora più elettrizzante la partecipazione: 9,90 euro per gli adulti, 5.90 euro per i bambini, 24 euro se ci si presenta in team (2 adulti e 1 bambino). Il ricavato sarà devoluto al progetto “Commercio Amico”, che l’associazione Porcari Attiva ha ideato nel corso dell’anno per finanziare la riqualificazione della biblioteca della scuola Enrico Pea.

<<Consideriamo Color Corriamo una festa di inizio estate che coincide tra l’altro con la fine della scuola – commenta Michele Adorni – una festa pensata soprattutto per i giovani e per dare visibilità a tutte le attività commerciali, anche quelle più distanti dal centro. Come imposto per legge, la manifestazione presuppone una serie di rigide misure di sicurezza e per questo motivo consigliamno di arrivare con un po’ di anticipo>>.

La piazza aprirà i varchi dalle 14.30. Due gli ingressi: uno dietro il Comune, l’altro da via Marconi. Una cinquantina di volontari delle associazioni porcaresi garantiranno il servizio d’ordine.

<<Si tratta di una iniziativa di tendenza – le parole di Roberta Menchetti – onore a Michele che spesso riesce a portare a Porcari cose fuori dall’ordinario. Nostro compito è quello di stare vicini agli operatori commerciali cercando di favorire la collaborazione con le associazioni del territorio. Questo è lo spirito che anima tutto il cartellone del Giugno Porcarese: svago, divertimento e cultura>>.

<<Siamo uno degli Istituti di credito più giovani su questo territorio – spiega Elisa Lami della Banca di Pescia – ma sin dall’inizio abbiamo cercato di essere di supporto alle realtà locali ed è per questo che abbiamo deciso di aderire. Una bella inizitiava – aggiunge Simona Agati di Eurocarta – dove convivono sport, benessere e divertimento, senza dimenticare che il ricavato è destinato ad un’iniziativa importante per i nostra ragazzi. Siamo felici di restituire qualcosa ad un terrirtorio che ci ospita da 23 anni>>.

In via Pacini e via Roma non mancheranno banchi di street food, artigianato locale e intrattenimento per bambini.