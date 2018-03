Spazio Pasquale 2018 nelle scuole, iscrizioni a partire da sabato 17 sul portale genitori

LUCCA – In occasione della Pasqua l’assessorato alla Pubblica Istruzione organizza lo “Spazio Pasquale 2018”, un servizio ricreativo ed educativo rivolto ai bambini delle Scuole di Infanzia e Scuole Primarie del Comune che potranno divertirsi con i loro amici e anche per quelli delle primarie svolgere i compiti delle vacanze in compagnia degli educatori della Ludoteca.

Il servizio si svolgerà per i bambini dell’Infanzia presso la Scuola di Infanzia Giorgini, mentre per quelli delle Primarie presso la sede della Scuola Primaria Carducci nei giorni giovedì 29, venerdì 30, sabato 31 Marzo e martedì 3 Aprile, con i seguenti orari:

Scuole di Infanzia,dalle ore 8.30 alle ore 13.00, con il servizio mensa

Scuola Primaria Carducci dalle ore 8.30 alle ore 13.30 per coloro che intendono usufruire del

servizio mensa; dalle ore 8.30 alle ore 12.30-13.00 per coloro che non intendono usufruire del

servizio mensa.

Le iscrizioni dovranno essere effettuate, a partire da sabato 17 Marzo alle ore 9.00 fino a venerdì 23 Marzo alle ore 23.59, in modalità ONLINE attraverso la sezione Anagrafica del Portale Genitori, accessibile dall’home page del sito del Comune,

www.comune.fortedeimarmi.lu.it.

Si ricorda che il servizio è completamente gratuito, ad eccezione dei pasti consumati.