Spaccio di droga: a Capannori sempre più segnalazioni dai residenti

CAPANNORI – Da Capannori sempre più numerose le segnalazioni di un giro di droga: gli abitanti intendono mettere in evidenza questa piaga. In molti additano che ci sono persone nelle zone, sia del bioparco che dietro il Comune in mezzo ai campi che, fregandosene che sia giorno o notte, che ci sia gente o meno, scambiano strane bustine con denaro. La mani si intrecciano veloci ma è facile capire che ormai il giro di droga è più frequente di quanto si pensi e non casi sporadici.

I cittadini si stanno domandando come mai, seppur avendo anche già segnalato il fatto, queste zone non vengano controllate, pattugliate e chiedono che le forze dell’ordine, per la salvaguardia dei giovani e anche delle famiglie stesse, intervengano più spesso al fine di far cessare questo inaccettabile business. Intervento che mira a salvare decine di ragazzi giovani che sicuramente, se la cosa continua, avranno il futuro segnato.