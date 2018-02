Spacciava nei boschi di Sant’Alessio: arrestato dalla polizia

LUCCA – Spacciava in un bosco a Sant’Alessio, ma è stato scovato e arrestato dalla polizia.

Gli investigatori hanno avuto ricevuto le informazioni sullo spacciatore da due tossicodipendenti del posto che hanno detto agli agenti dove stava andando l’uomo.

A quel punto, le volanti si sono avvicinate al posto, mettendo però le auto della polizia abbastanza distante dal luogo, così da non insospettire lo spacciatore.

A piedi gli agenti si sono avvicinati al malvivente che intanto si era piazzato nella boscaglia, cercando di nascondersi. Alla fine però il malvivente si è accorto del loro avvicinarsi e così anche i due ‘clienti’: i tre hanno cercato una via di fuga, scappando nel bosco, ma l’uomo è stato bloccato dalla polizia.

Al momento del fermo è stato trovato in possesso di 12 grammi di cocaina e 2 grammi di eroina, nonché di 130 euro, probabile provento dell’attività di spaccio: il tutto è stato posto sotto sequestro da parte della polizia.

Arrestato l’uomo, domani dovrà comparire davanti al giudice per rispondere dei reati che gli sono imputati per la direttissima.