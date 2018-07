Spacciava in Pineta: la polizia arresta un uomo

VIAREGGIO – Nell’ambito dei servizi di prevenzione del fenomeno di spaccio, la polizia, ieri, ha arrestato un ragazzo del 1989, di origine marocchina per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, dopo averlo visto arrivare assieme a un amico nella Pineta di Ponente. Dopo averlo tenuto d’occhio, infatti, lo hanno bloccato: il giovane ha tentato di scappare ma non è riuscito nell’intento ed è stato bloccato dalla polizia. Addosso gli sono stati trovati 10 grammi di cocaina, già divisi in dosi pronte per essere vendute. Stamani è stato processato per direttissima e condannato a un anno di reclusione e divieto di dimora in provincia di Lucca. Essendo irregolare, inoltre, è stata avviata la procedura di espulsione.

La polizia, inoltre, ha eseguito due fogli di via obbligatori con divieto di ritorno a Viareggio per tre anni per due uomini di origine marocchina.