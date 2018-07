Sotto il loggiato di Palazzo Pretorio inizia ‘Extra Lucca Summer Edition’ e l’olio diventa il ‘padrone’ di piazza San Michele

LUCCA – Taglio del nastro per Extra Lucca Summer Edition, che, fino al 31 luglio, porterà i suoi sapori e i suoi colori sotto il loggiato di Palazzo Pretorio in piazza San Michele.

Per il Maestro d’Olio, Fausto Borella, l’edizione estiva è un’occasione per far conoscere i prodotti locali non solo ai lucchesi, ma anche ai tanti turisti che popolano la città: «Il successo delle scorse edizioni ci ha convinti a proseguire in questo percorso che ci vede organizzare due eventi l’anno, quello estivo e quello invernale a Palazzo Ducale. Un modo per coltivare e far crescere la cultura dell’olio a cui, quest’anno, grazie alla collaborazione di ‘Anteprima vini della Costa’, si arricchisce anche di vini di pregio».

All’inaugurazione era presente anche l’assessore allo Sviluppo economico, Valentina Mercanti che non ha perso l’occasione di sottolineare come eventi di questo genere facciano a pieno titolo parte della vita culturale della città e di come il cibo sia anch’esso cultura, quando, come nel caso di quello proposto da Borella, va ad esaltare le eccellenze locali.

Fino al 31 luglio, quindi, sarà possibile assaggiare – ma anche portare a casa – i migliori olii del territorio, accompagnati da cibi di primissima scelta e vini di alta qualità.