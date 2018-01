Sosta selvaggia al ‘San Luca’: il Comune scende sul sentiero di guerra

LUCCA – Dopo la denuncia dei sindacati di settore, che hanno fatto rilevare come la sosta di fronte all’ospedale San Luca sia pressoché impossibile e come far salire e scendere i passeggeri in sicurezza sia quasi impossibile, interviene anche il Comune di Lucca e dice la sua.

«In merito al problema della sosta selvaggia davanti all’ingresso dell’ospedale ‘San Luca’ – afferma il Comune in una nota – l’amministrazione comunale fa presente di aver già disposto fra le priorità di controllo della polizia municipale, il monitoraggio della viabilità di accesso al nosocomio lucchese, in modo da scoraggiare la sosta in divieto, con sanzioni amministrative o attraverso la rimozione forzata dei veicoli».

In questo modo, infatti, secondo l’amministrazione comunale si può riuscire a garantire la normale accessibilità dei mezzi del trasporto pubblico locale.

Resta ovviamente da comprendere se questi provvedimenti saranno realmente efficaci e risolveranno una situazione che sta decisamente creando non pochi disagi agli autisti delle navette che effettuano servizio verso il ‘San Luca’