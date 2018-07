Sosta disabili personalizzata: il Tar dà ragione al Comune 

LUCCA – Il Tar dà ragione al Comune sulla sosta personalizzata dedicata ai disabili.

Il Tribunale amministrativo regionale ha infatti pubblicato ieri (13 luglio) le sentenze che respingono i tre ricorsi presentati da altrettanti cittadini contro il Comune che, attraverso il lavoro portato avanti da un’apposita commissione tecnica, ha rivisto i criteri per l’assegnazione della sosta personalizzata delle persone disabili (posto auto riservato e numerato nei pressi della propria residenza), rendendoli più aderenti alla normativa vigente e in particolare a quanto previsto dal Codice della Strada.

E proprio le tre sentenze del Tar sottolineano la correttezza delle direttive applicate dal Comune di Lucca per mettere ordine nella materia.

Infatti, come si legge nella sentenza, per le persone con disabilità che sono in possesso dell’apposito titolo (tagliando blu), il Comune, in linea con le previsioni del Codice della Strada e del suo regolamento di attuazione, dà la possibilità di sostare liberamente in tutti gli stalli blu, ovvero nelle vie e nelle piazze laddove non viene a costituirsi intralcio alla circolazione stradale.

Altra cosa è invece il permesso per la sosta personalizzata: a questo proposito il Tar afferma che: <<Non appare per nulla irrazionale o discriminatoria la decisione di sottoporre le istanze di concessione degli spazi di sosta personalizzati alla valutazione di apposita commissione costituita in modo da comprendere tutte le professionalità necessarie per l’approfondita valutazione della fattispecie>>.

Il Comune ha comunicato correttamente agli interessati la revoca dello spazio di sosta personalizzato, si legge ancora nella sentenza, e la commissione tecnica ha valutato che, non essendo in presenza di persone con una capacità di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta, il permesso dovesse essere revocato. La sentenza sottolinea infine che il Comune ha agito nell’interesse pubblico, dal momento che il posto auto che prima era destinato alla sosta esclusiva della persona disabile residente che non è in possesso dei requisiti non viene soppresso, ma viene destinato a tutti i portatori di handicap.