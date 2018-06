Sorteggiata la giuria popolare del XXX Premio Letterario Camaiore – Francesco Belluomini

CAMAIORE – Sono stati sorteggiati i nomi dei 40 giudici popolari per il XXX Premio Letterario Camaiore – Francesco Belluomini, rappresentativi delle varie fasce sociali presenti nel territorio comunale. A questi si aggiungono i 10 vincitori scelti tra i partecipanti alla 12° rassegna “La Poesia dei Ragazzi”, concorso dedicato agli studenti e alle studentesse degli Istituti Comprensivi del territorio che vedrà la sua cerimonia conclusiva sabato 14 luglio, alle ore 18.00, nel parco di Bussoladomani a Lido di Camaiore.

La Giuria Popolare, anello di congiunzione significativo e irrinunciabile nella struttura del Premio Letterario Camaiore, come voluto dal compianto Presidente del premio, Francesco Belluomini, ha l’onere e l’onore di designare il supervincitore tra i cinque libri finalisti, opere che saranno consegnate proprio in occasione dell’evento del 14 luglio. La cinquina dei finalisti, annunciata lo scorso 16 giugno dalla Presidente Lupi e dalla Giuria Tecnica, è formata da Dino Azzalin “Il pensiero della semina” (Crocetti Editore), Alberto Bertoni “Poesie 1980-2014” (Nino Aragno Editore), Chiara Carminati “Viaggia verso” (Bompiani), Isabella Leardini “Una stagione d’aria” (Donzelli), Enrico Testa “Cairn” (Einaudi editore).

La serata finale del XXX Premio Letterario Camaiore – Francesco Belluomini è fissata per il 15 settembre prossimo, quando, nel corso della cerimonia, ogni giurato consegnerà in busta sigillata la propria preferenza e si procederà al pubblico spoglio delle schede e quindi alla proclamazione del supervincitore.

Questo l’elenco dei giudici popolari 2018: Josef Filippo Alfieri, Sara Benassi, Stefania Benedetti, Claudio Benedettini, Giacomo Bicchieri, Roberto Bonfandini, Patrizia Lorella Borrello, Elisa Chimenti, Floriana Chinzi, Filippo Cipolla, Daniela Conti, Angela Da Prato, Flaviano Dal Lago, Giada Fedi, Elena Fibbiani, Silvana Galli, Monica Ghilardi, Alessandra Giannini, Chiara Giannini, Ettore Giovannetti, Fabrizio Lari, Carmela Longoni, Teresa Mangini, Graziella Marchetti, Sandra Marchetti, Nilo Mattugini, Massimiliano Merler, Stefania Millepiedi, Cristina Olivi, Monica Paolinelli, Cinzia Pardini, Stefano Peselli, Carla Sbrana, Daniela Scarel, Cristina Silicani, Lorenzo Simonini, Silvia Vannucci, Franco Vernacchia, EElasia Viviano e Serenella Zappelli.