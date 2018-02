Sopralluogo al ‘San Luca’ del Movimento 5 Stelle: ‘Ospedale superato, con pochi posti letto’

LUCCA – Sopralluogo ieri all’Ospedale San Luca di Lucca del consigliere regionale M5S Andrea Quartini, insieme al senatore M5S Luigi Gaetti, entrambi medici.

«Abbiamo verificato e confermato le nostre perplessità sullo scempio che il project financing applicato all’edilizia sanitaria ha determinato nei confronti del fondo sanitario regionale. L’open space in realizzazione per migliorare l’accoglienza dei pazienti nel pronto soccorso è la dimostrazione che questo ospedale, sulla carta nuovo, è già vecchio perché incapace di gestire i flussi di ingresso al pronto soccorso», dicono i due rappresentanti pentastellati.

«Flussi – precisano i Cinque Stelle – sicuramente aggravati dal fatto che i posti letto anziché essere 410 sono 370 secondo quanto ci ha dichiarato la Direzione sanitaria, ovvero quaranta meno della necessità reale. Dato già negativo che i Comitati ritengono persino contestabile, fissando a meno settanta la quota dei posti letto operativi».

I due rappresentanti dei Cinque Stelle proseguono: «Abbiamo sicuramente da sottolineare lo spirito di abnegazione e di sacrificio degli operatori sanitari che lavorano al massimo delle loro possibilità. L’impressione è che in realtà il sistema amministrativo e la politica valutino solo i numeri sulla base dei coefficienti e non sulla vera capacità di fornire servizi adeguati. Uno studio recente segnalava ad esempio che l’ideale per garantire la minore mortalità ospedaliera è un infermiere ogni sei pazienti».

«Il San Luca – dicono -, come gli altri ospedali toscani, usano lo standard di un infermiere ogni 14 pazienti ricoverati. Per loro quindi tutto bene lato amministrativo, ma nei fatti è un tutto bene al ribasso».

In particolare Sara Paglini, senatrice pentastellata afferma: «L’ampliamento del pronto soccorso, con la soluzione open space, ci dice che chi ha progettato questi ospedali ha sbagliato impostazione. Ma non è una questione di architettura, il problema è politico: l’errore di base è il modello per intensità di cure che noi supereremo se vinceremo le elezioni del 4 marzo».

Paglini sottolinea che «Il Movimento 5 Stelle sostiene una sanità pubblica e universale. La Toscana negli ultimi anni ha scelto di intraprendere delle direzioni pericolose in materia sanitaria: il project financing (che già il PD si sta rimangiando) l’aumento del privato convenzionato, come definito dal rapporto Oasi 2017, e un aumento del controllo politico degli incarichi dirigenziali».

«In un Paese a trazione M5S – conclude la senatrice uscente – i partiti resteranno fuori dalla determinazione degli incarichi dirigenziali, perché questi saranno determinati interamente per pubblica selezione impostata sul merito».