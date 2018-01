Sono 93 gli aspiranti direttori di Lucca Crea: chiusi oggi i termini delle candidature

LUCCA – Sono 93 le persone che hanno completato correttamente la procedura per candidarsi per il posto da direttore generale di Lucca Crea Srl, la società che per il Comune di Lucca organizza fra l’altro il festival Lucca Comics & Games, i cui termini per l’autocandidatura si sono chiusi giovedì 11 gennaio, alle ore 12.

Il prossimo passo adesso prevede la prima riunione della commissione esaminatrice, convocata per il 17 gennaio, che inizierà a valutare le candidature ammesse e stilerà una prima graduatoria. La Commissione sarà composta da Francesco Caredio, Lorenzo Galli, Pierluigi Pierallini, Pierdomenico Baccalario e Roberto Davide Papini.

Come indicato nel bando, i primi 14 classificati (più eventuali ex aequo) saranno ammessi ai colloqui individuali, già previsti per il 24 e 25 gennaio.

I primi 4 classificati nella graduatoria finale, poi, parteciperanno all’eventuale colloquio di ballottaggio, previsto per il 1° febbraio, e dal quale dovrebbe uscire il nominativo prescelto.

Come da bando, il nuovo direttore infatti dovrebbe già essere al lavoro in aprile.