Softball: Nuove Pantere Under 21 vince ancora

LUCCA – Vince ancora dell’under 21 softball contro le White Tigers, una vittoria di misura che ha visto l’esordio in pedana di lancio della giovanissima Rosanna Nesti. L’under 15 perde invece l’occasione di portare a casa una vittoria. I ragazzi del cubano José Riscart si fanno infatti superare proprio in dirittura d’arrivo incassando i punti del sorpasso all’ultimo inning dal Chianti Siena.

Sfiorano la vittoria le ragazze della serie B di softball che nella giornata di domenica 27 perdono gara uno in maniera netta, ma lottano in gara due uscendo però sconfitte per un solo punto di differenza contro il forte Massa che lotta per i play off.

A chiudere la under 12 sconfitta di misura da Firenze per 13 a 9. Squadra giovanissima con moltissimi giovani nuovi alla prima esperienza. I ragazzi di Erio Bosi stanno facendo progressi ad ogni partita con la massima soddisfazione di tutti.