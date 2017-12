Società della salute: Mungai risponde per le rime a Del Ghingaro

MASSAROSA – «Le parole con cui il Sindaco Giorgio Del Ghingaro ha definito la gestione della presidente della Società della Salute e mia assessora al sociale Simona Barsotti, sono offensive e gravi, non solo nei confronti della sua persona, ma anche nei confronti di tutte le casalinghe che, con malcelato disprezzo, cita in senso negativo»: risponde così il sindaco di Massarosa Franco Mungai alle parole del primo cittadino di Viareggio sulla società della salute.

«Con un modo di fare a lui consueto e che utilizza termini e parole in netto contrasto con quanto poi mette in pratica – afferma Mungai -, afferma che ‘è l’ora di porre fine ai litigi, alle schermaglie’, gettando immediatamente dopo una palla di fango addosso alla presidente Simona Barsotti, la cui serietà, affidabilità e preparazione sono assolutamente fuori discussione».

Mungai sottolinea: «Simona Barsotti ha sempre goduto e gode tuttora della mia incondizionata fiducia che, negli anni, ha sempre onorato con un lavoro prezioso e instancabile. Non è una dilettante né della politica né delle questioni socio sanitarie delle quali si occupa da anni».

«Credo che se Del Ghingaro – prosegue il primo cittadino di Massarosa – avesse avuto veramente a cuore la salute dei versiliesi, avrebbe dovuto lottare con maggiore forza all’interno dell’organismo stesso, non tirandosene fuori per poi criticare da esterno. Le riforme, i miglioramenti si fanno lottando, combattendo per quello in cui si crede, non a colpi di offese e slogan. In questo modo – conclude – credo, purtroppo, non andremo da nessuna parte. O perlomeno non dalla parte dei cittadini e della loro salute».