“Socialmente bar”: la nuova avventura della Pecora Nera di Anffas Lucca

LUCCA – Grande festa questa mattina (24 maggio) nel parco del Giardino degli Osservanti per l’inaugurazione della Pecora Nera, il bar tavola calda con cui Anffas Lucca fa ripartire il suo progetto di inclusione lavorativa e sociale per i ragazzi disabili.

La cerimonia di inaugurazione, semplice e partecipatissima, è stata aperta dai saluti del presidente di Anffas Lucca, Gabriele Marchetti, che ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa nel progetto complessivo di inclusione portato avanti dall’associazione. Alla Pecora Nera infatti nascerà un centro di aggregazione rivolto ai ragazzi disabili aperto alla cittadinanza, un luogo che vuole essere occasione per contribuire ad abbattere le barriere che ancora separano il mondo della disabilità dalla comunità.

Marchetti ha poi ringraziato la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che ha concesso i locali in comodato gratuito, i rappresentati delle amministrazioni presenti, gli amministratori della società di emanazione Anffas che gestisce il bar e tutti coloro che hanno collaborato alla rinascita del locale.

La Pecora Nera “socialmente bar” è strutturata in due ambienti luminosi e spaziosi che affacciano sul Giardino dietro il complesso di San Francesco, per un totale di oltre 150 metri quadri suddivisi tra il bar dove è possibile fare colazione, prendere un caffè o consumare un pranzo veloce, e una grande sala polivalente che ospiterà laboratori creativi e momenti di socializzazione per i ragazzi di Anffas, come anche eventi e feste di compleanno.

Il bar è aperto dalle 8 alle 20, dal lunedì al sabato e per ora vede impegnati due ragazzi disabili provenienti dal progetto Onda (Opportunità Nuove di Accompagnamento, progetto di inserimento lavorativo dedicato alle persone con disabilità e ai soggetti vulnerabili, coordinato dal Comune di Lucca in partenariato con moltissime realtà del territorio) affiancati da tre persone che li aiutano a gestire il bar. Nel giro di poche settimane Anffas procederà con altri due inserimenti.

I locali del bar sono stati messi a disposizione di Anffas Lucca dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca che da sempre supporta l’attività dell’associazione. Il comodato d’uso gratuito grazie al quale La pecora nera oggi ha riaperto i battenti è infatti l’ultimo esempio in ordine di tempo di una collaborazione nata con la presidenza di Arturo Lattanzi e portata avanti con attenzione ed entusiasmo dall’attuale presidente Marcello Bertocchini. Da questa hanno preso vita nel tempo la ristrutturazione del centro diurno “A casa nostra” di San Pietro a Vico, che si è poi arricchito con la costruzione della struttura polivalente del “Cortile”, le nuove serre dell’Agricola Carraia e grazie alla Fondazione per la Coesione sociale la prossima realizzazione del nuovo centro diurno con punto vendita e laboratorio presso le serre di Carraia. A questo si aggiunge il sostegno annuale ai progetti legati alle vacanze estive, alla socializzazione e alle residenzialità realizzati da Anffas in questi anni, sempre grazie alla Fondazione Cassa.

Per gestire la Pecora Nera, dopo un’attenta valutazione dell’esperienza fatta con la gestione del ristorante che sorgeva in piazza San Francesco, il Consiglio direttivo di Anffas nei mesi scorsi ha costituito un’impresa sociale a responsabilità limitata con socio unico, denominata “La Pecora Nera Impresa Sociale Srl” che ha per amministratori (tutti a titolo gratuito) Adolfo Ragghianti, socio e vice presidente dell’associazione, Manuel Graziani, attuale direttore, e Maria Teresa Baldassari, socio Anffas.