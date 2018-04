Snals il sindacato più votato nella scuola

LUCCA – Nelle elezioni delle Rappresentanze Sindacali UNITARIE (RSU) della Scuola nella Provincia di Lucca che si sono tenute nei giorni 17-18-19 aprile lo Snals (Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Scuola) si è confermato il Sindacato più votato. Abbiamo ottenuto un incremento percentuale rispetto alle ultime elezioni con 25,57% dei voti ed un aumento del numero dei voti (1225). In 20 Istituti della nostra Provincia Lo SNALS risulta il sindacato con la maggioranza dei voti.

La segreteria Provinciale Snals ringrazia il personale docente e ATA della scuola per la fiducia accordata e tutti gli iscritti che si sono impegnati per ottenere questo risultato.

Ci sentiamo autorizzati ad interpretare l’obiettivo raggiunto come una conferma di fiducia per il lavoro di servizio e di tutela svolto dalla nostra segreteria, dai delegati scuola, dalle RSU elette, e come una conferma di consenso alla scelta del nostro Sindacato di non firmare un contratto nazionale umiliante per la categoria.

Stefano Guidi

Segretario Provinciale Snals