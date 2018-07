Snaitech, la Fiom e le uniche Rsu elette a Porcari e Roma non partecipano ad incontri sulla disapplicazione del contratto

PORCARI – All’incontro previsto per domani con la Snaitech la Fiom e le Rappresentanze Sindacali unitarie di Roma e Porcari (non esistono altre Rsu elette) titolate a trattare, non parteciperanno.

A supporto delle linea della Fiom ed a seguito della diffida inviata all’azienda, anche

le Rsu di Roma e Porcari ribadiscono che non ci possono essere trattative che

possono modificare i contratti di secondo livello applicati in azienda, se non alla loro

presenza e con il loro consenso.

Il processo di armonizzazione per poi anche passare dall’applicazione di un contratto

nazionale ad un altro, così come richiesto dall’azienda, è un atto antisindacale.

La Snaitech non può disapplicare dal 1 novembre 2018 il contratto collettivo

nazionale dell’industria metalmeccanica.

A questo punto si pone anche un problema di democrazia, rappresentanza e

rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

Nel frattempo abbiamo avuto modo di informare il Ministero dello Sviluppo

Economico riguardo l’operazione di vendita di Snaitech e dell’Operazione pubblica

di acquisto in corso da parte di Playtech, facendo presente tutte le conseguenze e

rischi che questa cessione può comportare circa il futuro dei siti produttivi in Italia.

Ribadiamo la necessità che le concessioni pubbliche vengano riviste e siano rilasciate

solo ed esclusivamente a seguito di precisi piani industriali che garantiscano

sviluppo, occupazione e non permettano speculazioni.

A breve chiederemo un incontro formale al Ministro affinché si discuta del caso Snaitech.

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Gruppo Snaitech