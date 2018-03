Mobilità elettrica: al via le candidature per la nuova gestione

LUCCA – E’ stato pubblicato un nuovo avviso (dopo che per i due precedenti, rispettivamente con scadenza al 30 settembre e al 30 novembre 2015, non era stata presentata alcuna domanda) per la presentazione di manifestazioni di interesse relative alla gestione del sistema di mobilità elettrica comunale da parte di soggetti pubblici e privati che svolgono attività di progettazione e realizzazione d’impianti per la produzione, il trasporto e la trasformazione di energia elettrica, che svolgono attività di distribuzione e vendita della stessa oppure attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione di impianti di produzione, trasporto, distribuzione ed utilizzazione dell’energia elettrica a partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente distributore, ovvero che svolgono attività di car sharing elettrico.

Il sistema di mobilità elettrica per il quale il Comune pubblica questo nuovo avviso consiste nelle 2 Solar bike station collocate rispettivamente all’interno del parcheggio Carducci e di quello all’ex campo di Marte e in 6 punti di ricarica ubicati in altrettanti punti del territorio comunale, in corrispondenza di percorsi ciclabili. L’intento è quello di affidare l’intero sistema per cinque anni, dietro pagamento al Comune da parte del soggetto gestore di un canone annuo minimo di 1.000 euro, tenendo conto anche del fatto che, in base all’analisi effettuata il Comune stima che siano necessari 13.000 euro all’anno per la manutenzione e la gestione dei punti di ricarica e delle due stazioni solari.

I soggetti interessati a partecipare alla manifestazione di interesse, che comunque non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale, devono inviare la documentazione necessaria al Protocollo del Comune entro il 20 aprile prossimo.

L’avviso è consultabile sul sito www.comune.lucca.it; per maggiori informazioni è possibile rivolgersi all’ufficio “Tutela ambientale”, email: tutelaambientale@nullcomune.lucca.it.