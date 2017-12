Sinistra Italiana: ‘L’ambiente è il vero apporto che SI può dare alla lista di Grasso’

LUCCA – Vivace e ricca di proposte L’Ambiente Giusto per l’Alternativa, assemblea organizzata da Sinistra Italiana Lucca nei giorni scorsi al ristoro del baluardo San Salvatore sulle Mura Urbane sul tema Ambiente e sostenibilità sociale.

Dai lavori è emersa con nettezza la convinzione che Ambiente, lavoro, democrazia si tengano tra di loro come pure la loro difesa rappresenti l’unica vera dote che Sinistra Italiana porta al progetto elettorale di Liberi e Uguali con Grasso, cui aderiamo convintamente anche in Provincia di Lucca assieme a Possibile e Articolo 1 Mdp.

Sinistra Italiana è impegnata per far in modo che nella formazione delle liste elettorali come pure nei programmi con cui le nostre candidate e candidati si presenteranno al corpo elettorale venga affermata la volontà di costruire da subito Alternative concreteal modello di mobilità di merci e persone basato sui combustibili fossili ed un consumo di territorio come quello determinato dal progetto degli assi viari.

Sinistra Italiana è impegnata per costruire una filiera impiantistica che sia in grado di valorizzare i rifiuti industriali e civili residui da buone pratiche di consumo in grado di ridurne i quantitativi, pensiamo ad una filiera basata sul recupero delle materie prime seconde e sui fanghi di depurazione alternative ai sistemi di incenerimento e combustione.

Sinistra Italiana è impegnata dentro Liberi e Uguali con Grasso perché anche in Lucchesia le emergenze idriche determinate dai mutamenti climatici avvenuti non mettano in crisi il sistema produttivo agricolo, industriale e turistico così centrato sulla ricchezza di acqua rimuovendo il velo di opacità che caratterizza il sistema aziendale che ha in carico servizio idrico, depurativo industriale consortile, consorzi di Bonifica e l’intera organizzazione dello Stato a tutela delle realtà montane.

L’elemento su cui Sinistra Italiana punta è l’assunzione del valore di bene comune non mercificabile dell’acqua e dei territori come unica garanzia della tutela dei minimi flussi vitali dell’acqua nei corsi superficiali come quelli dei livelli delle falde, allo stesso tempo è fondamentale recuperare il tempo perso nella realizzazione di infrastrutture ed impianti in grado di ridurre il consumo specifico di acqua , recuperare l’acqua depurata e mettere in equilibrio il rapporto tra consumi e bene a disposizione per le future generazioni.

Sinistra Italiana richiede l’impegno ai futuri Rappresentanti politici dei nostri territori per garantire il continuo monitoriaggio di dati ambientali sensibili e la loro comunicazione nei luoghi di vita sociale e politica delle nostre comunità di questi dati come quelli delle polveri sottili prodotte dal sistema di mobilità come i dati relativi ai servizi primari garantiti dallo Stato , Regione e Comuni riteniamo debba essere un biglietto da visita messo a disposizione per ogni cittadino/a ed ospite .

Nelle prossime settimane Sinistra Italiana si impegnerà perché la Lista di Liberi e Uguali con Grasso metta in campo numerose assemblee nei territori perché questi temi siano discussi e rappresentino una base vincolante per tutte le nostre candidate e candidati.

Sinistra Italiana Lucca