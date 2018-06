Sinistra con Tambellini porta in aula la morte di Sacko Soumayla

LUCCA – La morte di Sacko Soumayla, l’uomo di 29 anni originario del Mali ucciso lo scorso 2 giugno con una fucilata alla tempia, sbarca nel Consiglio comunale di Lucca. Il gruppo di Sinistra con Tambellini ha infatti presentato una risoluzione urgente sulla vicenda, chiedendo ed ottendendo che sia discussa nell’assise fissata martedì prossimo (12 giugno).

«Essere una comunità significa non rimanere indifferenti a quello che ci accade intorno; significa far prevalere le parole sul silenzio – sottolineano il capogruppo di Sinistra con Tambellini Daniele Bianucci e i consiglieri Pilade Ciardetti e Francesco Lucarini – Abbiamo chiesto con un documento che nel prossimo Consiglio comunale si parli della morte di Sacko Soumayla: per esprimere, a nome di tutta la Città, cordoglio per la sua uccisione, e la piena solidarietà al sindacato di cui faceva parte. E per chiedere alla Giunta comunale di verificare, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e datoriali, se sul nostro territorio insistono situazioni similari di lesione di tutela dei diritti in ambito di alloggio e di lavoro, o dinamiche di caporalato; assumendo nel caso ogni azione mirata al loro pieno superamento».

«Crediamo che anche il Comune possa fare la sua parte – proseguono Bianucci, Ciardetti e Lucarini – promuovendo occasioni di conoscenza e di riflessione rivolte in primo luogo ai giovani sui temi della lotta al razzismo e della tutela dei diritti umani, in particolare quelli per un lavoro più tutelato».