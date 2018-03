‘Sinistra con’ esprime soddisfazione per il progetto del Comune contro l’evasione fiscale

LUCCA – “Esprimiamo soddisfazione per il nuovo finanziamento che il Comune di Lucca ha ottenuto partecipando al bando sperimentale nazionale “Riscossione e contrasto all’evasione”. E’ un’ulteriore conferma che, su questo tema, si possono ottenere risultati importanti. Occorre infatti vivere come priorità il contrasto all’evasione e all’elusione fiscale, come l’attenzione a garantire adeguati criteri di progressività nei tributi e nelle tariffe comunali”.

Così l’associazione “Sinistra con”, nata dall’esperienza della lista elettorale “Sinistra con Tambellini”.

“Per lavorare con successo in queste direzioni sono necessarie una convinta volontà politica, un’attività strutturata, un metodo definito e continuità di lungo periodo – prosegue “Sinistra con” – Serve investire sul personale degli uffici comunali e su una realtà come Lucca Holding Servizi. Serve guardare non solo ai temi classici dei tributi locali: IMU, TARI, ecc. ma allargare l’attenzione in ogni ambito, a partire dalla piena collaborazione con lo Stato in ambito di recupero erariale. E poi serve una piena e costante collaborazione con l’Agenzia delle Entrate, l’ufficio territoriale del Catasto e con Equitalia, definendo i metodi e gli ambiti della collaborazione. Il Comune di Lucca ha sviluppato esperienze e competenze importanti, che possono essere messe a disposizione e sviluppate ulteriormente sia a livello locale, collaborando con altri Comuni della provincia e con la Regione Toscana, sia a livello nazionale insieme ad ANCI e IFEL. In generale crediamo inoltre necessario rivendicare con forza a livello nazionale l’apertura di una nuova fase che riconosca ai Comuni maggiore autonomia anche in ambito tributario. Siamo convinti che pagare tutti ed in modo progressivo è prima di tutto un grande obiettivo di equità e giustizia: come previsto dalla nostra Costituzione. Pagare tutti è l’unico modo per pagare meno e più equamente e per destinare risorse maggiori alle crescenti esigenze sociali dei settori più deboli della nostra società”.