‘Sinistra Con’ e l’assemblea con Serena Mammini: ‘Puntare sul riuso e la riqualificazione urbana’

LUCCA – Puntare sul riuso e sulla riqualificazione urbana, piuttosto che sulle nuove edificazioni. Assumere come prioritaria l’attenzione per il territorio rurale, i paesi e le frazioni, e non solo per le zone del Centro storico e dell’immediata periferia. Investire sulla valorizzazione degli spazi e i beni pubblici: con la creazione di nuovi centri civici, come è stato recentemente fatto anche a Santa Maria a Colle, utili a rafforzare i legami di comunità. Recuperare, in chiave innovativa, il legame tra Città e campagna, tra servizi e produzione agricola. E salvaguardare e promuovere il reticolo Idraulico del territorio, a partire dal Serchio e dal suo parco fluviale.

Sono le principali proposte avanzate dall’associazione “Sinistra con”, che lunedì, durante una partecipata assemblea pubblica, ha incontrato nella sua sede di San Vito l’assessore all’urbanistica Serena Mammini, per riflettere sull’avvio del processo per la costruzione del piano operativo: quello che una volta era chiamato “regolamento urbanistico”, e che nei prossimi mesi dovrà essere predisposto dall’Amministrazione comunale per dare attuazione al piano strutturale.

All’appuntamento era presente anche Daniele Bianucci, rappresentante della lista “Sinistra con Tambellini” nelle commissioni urbanistica e lavori pubblici ed ambiente del Consiglio comunale. Durante la serata si è sviluppato un articolato dibattito, dove sono emerse, da parte dei presenti, proposte ed idee.

«Il processo per l’elaborazione e l’approvazione del piano operativo dovrà essere all’insegna della partecipazione – evidenzia il consigliere comunale Daniele Bianucci – e abbiamo, con questa iniziativa, voluto fornire un primo contributo in questa direzione. Con lo strumento di pianificazione urbanistica, infatti, saranno assunte decisioni importanti per il futuro del nostro territorio: e fin dai primi passi dell’iter, c’è la necessità di creare occasioni di conoscenza, approfondimento ed elaborazione critica di contributi e proposte».

L’associazione “Sinistra con” intende organizzare un gruppo di lavoro sui temi dell’urbanistica, dell’ambiente e della promozione del territorio: chi è interessato a partecipare, può inviare una mail a sinistracontambellini@nullgmail.com o telefonare al numero 334/8071351.