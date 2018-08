Sinistra Con di Lucca e Capannori a Sant’Anna di Stazzema per commemorare la strage

LUCCA – Salire ogni anno, il 12 agosto, a Sant’Anna di Stazzema, significa assieme ribadire il dovere della memoria e riaffermare un impegno per oggi e per il futuro.

Memoria delle centinaia di bambini, donne e anziani trucidati dai nazifascisti e, in loro ricordo, riaffermazione e attualizzazione dei valori di pace, non violenza, giustizia e solidarietà che la strage di Sant’Anna ci consegna e ci chiede di praticare e diffondere sempre, dovunque.

Sant’Anna di Stazzema è una delle capitali morali dell’Europa. E’ dal martirio di luoghi come questo che abbiamo compreso la necessità di cancellare i confini lungo i quali milioni di giovani, nostri padri e nostri nonni, sono morti e di gridare forte “mai più guerre”.

Salire a Sant’Anna è ancora più importante mentre si sviluppano campagne che diffondono odio, paura, violenza, razzismo, omofobia e mentre un ministro addirittura vuole abolire la legge Mancino che sanziona e condanna gesti, azioni e slogan legati all’ideologia nazifascista e aventi per scopo di incitare alla violenza e alla discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi.

Per riaffermare questi valori, “Sinistra con” invita i cittadini lucchesi e capannori a partecipare, domenica 12 agosto, alle cerimonie in ricordo della strage organizzate dall’Associazione Martiri di Sant’Anna e dal Comune di Stazzema.

Per chi è interessato ad un passaggio, l’appuntamento è per le ore 8,30 presso il Piazzale Don Franco Baroni a Lucca. Per informazioni e prenotazioni telefonare: 334 8071351 – 335 7761805.