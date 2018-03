‘Sinistra Con’ analizza l’esito del voto delle Politiche

LUCCA – A San Vito, l’associazione “Sinistra con” ha tenuto la prima riunione di analisi del voto, con la consapevolezza che i risultati elettorali vadano studiati attentamente, su di essi occorra riflettere ed imparare. Proprio per questo nelle prossime settimane sarà organizzzato un seminario con la partecipazione di Antonio Floridia, già presidente della Società italiana di studi elettorali.

L’assemblea si è confrontata con le cause profonde della sconfitta elettorale della sinistra e del centro-sinistra, sulle motivazioni di carattere culturale, ideale, di insediamento sociale e di pratiche politiche che vengono da lontano. E che hanno pesantemente interessato l’intera sinistra europea.

In tale contesto, la crisi economica e sociale degli ultimi anni, con la abnorme crescita di diseguaglianze e povertà, assieme alla strumentalizzazione di destre e populisti sui temi delle migrazioni e della sicurezza, hanno prodotto rotture profonde con ampi settori del popolo della sinistra.

Tutto ciò è stato accentuato, sul piano politico, dalle scelte del PD a guida renziana, con la continua delegittimazione delle organizzazioni sociali, con processi di accentramento istituzionale, fino alla via plebiscitaria imboccata su un tema delicatissimo come la riforma costituzionale.

Di fronte a processi così profondi non ci sono risposte semplicistiche; la sinistra è chiamata a recuperare autonomia di pensiero e di proposta ed a praticare relazioni sociali e politiche capaci di rappresentare prima di tutto i ceti più deboli e più colpiti dalla crisi.

A livello locale “Sinistra con” è nata proprio per lavorare a questo livello e per contrastare l’idea e la pratica di partiti ridotti a comitati elettorali.

Vogliamo contribuire a costruire sedi e occasioni continuative di analisi, studio, dibattito e proposte su temi locali e assieme su quelli generali che decidono il destino di tutti.

Lavoriamo per costruire un campo largo di centro-sinistra, a partire da una sinistra sempre più capace di incidere e qualificare il proprio ruolo.

Lucca, con la positiva e vincente esperienza unitaria delle elezioni comunali, ha molto da dire, a livello regionale e nazionale, alla sinistra e al centro-sinistra e pensiamo che debba dirlo con forza e deteminazione.

Associazione “Sinistra con”