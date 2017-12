Simonetti (Pci): ‘Sul Tpl, Comune di Viareggio senza idee e populista’

VIAREGGIO – Sul trasporto pubblico locale l’amministrazione comunale di Viareggio denota mancanza di idee risolutive percorribili e una bella dose di populismo.

Intanto non si capisce la scelta di spostare il terminal bus alla ex stazione Fs di scalo. La sede naturale per il terminal è piazza Dante in corrispondenza dell’attuale stazione ferroviaria e dove l’utenza ha la possibilità di usufruire dell’interscambio rotaia-gomma. Alla vecchia stazione non servirà a nulla, anche nel caso, difficilissimo, di ottenere da Ferrovie pochissime fermate di treni. Tra l’altro Provincia e Regione avevano lavorato al progetto del terminal bus in piazza Dante finanziandolo dopo uno studio approfondito che Provincia e Comune avevano concordato e che ora, senza alcun plausibile motivo, viene cancellato.

L’idea dei mini bus elettrici per il centro di per se non è negativo ma è velleitario se si fa questa richiesta senza indicare con quali risorse dovrà essere concretizzata. Lo sappiamo che l’azienda CTT Nord, come tutte le altre, non hanno le risorse economiche per fare investimenti di questo tipo, soprattutto allo stato attuale, non sapendo ancora a chi verrà affidato il servizio definitivo a causa dei ricorsi pendenti.

In ogni caso non ha senso continuare a far circolare i bus incolonnati nel traffico cittadino: questo provoca solo ritardi e velocità commerciali non appetibili per l’utenza. Altra cosa sarebbe una scelta forte del Comune di allestire corsie preferenziali per i mezzi pubblici come scelta caratterizzante di sviluppo per il servizio. Un comune che ha la progettualità per la mobilità dovrebbe avere le idee chiare sui fabbisogni dell’utenza, prevedere parcheggi scambiatori e terminal in collegamento coi treni, col trasporto privato e con un’efficiente e sicura rete di piste ciclabili.

La realtà è che Viareggio non ha le risorse necessarie per farsi venire in mente un progetto di crescita del servizio, ammesso e non concesso che ne abbia in testa qualcuno serio.

L’improvvisazione in questo campo riesce solo a far circolare dei bus semivuoti, a sprecare risorse pubbliche e pregiudicare finanziamenti sovracomunali e opportunità che sono a disposizione invece per progetti credibili.

Silvano Simonetti

Pci – Federazione di Viareggio